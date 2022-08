Agricultor morre atropelado por amigo após comemorações de seu aniversário

Diego Adriano Rodrigues de Castro morreu no dia seguinte de seu aniversário de 36 anos (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um agricultor, de 36 anos, morador de Fronteira, no Triângulo Mineiro, morreu ao ser atropelado por um amigo após comemorações de seu aniversário, em sua residência. O acidente, segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar (PM), aconteceu em estrada rural do distrito de Aparecida de Minas (que pertence ao município de Frutal, também localizado no Triângulo Mineiro), na madrugada de segunda-feira (8/8), um dia depois do aniversário da vítima.

Conforme relatos de uma testemunha aos militares, os dois veículos seguiam juntos pela estrada porque a vítima teria ido ajudar os amigos a chegar na rodovia, já que eles não conheciam a estrada rural.

Ainda segundo informações da PM, a vítima chegou a ser socorrida para o hospital de Frutal, onde faleceu devido à gravidade de ferimentos como fraturas expostas e rupturas de vasos sanguíneos.

Diego de Castro foi sepultado no cemitério de Fronteira na noite dessa segunda-feira.

A reportagem questionou a PCMG se a perícia esteve no local do acidente e se foi instaurado inquérito policial para apurar as causas e circunstâncias do mesmo, mas não obteve resposta.