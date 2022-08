Crânio humano é encontrado queimado dentro de vasilha em cima de sepultura

Crânio humano teria sido retirado de dentro de uma sepultura e colocada em cima de outra sepultura (foto: Samir Alouan/Rádio 97 FM)

Um crânio humano foi encontrado do lado de fora de sua sepultura no Cemitério Municipal de Frutal, na manhã desta segunda-feira (8/8). Ele estava queimado, sobre uma outra sepultura, dentro de uma vasilha, com farinha ao lado, cercado por velas vermelhas e pretas e diante de uma cruz. As duas sepulturas estão sem identificação.