Arraiá de Belô tem programação intensa neste sábado (6) e domingo (7/8)

Apresentacao do Grupo Bambuza de Bocaiuva. Arraial de Belo Horizonte com concurso de quadrilhas na praca da Estacao.

A etapa estadual do Arraiá de Belô abriu as apresentações das quadrilhas na tarde deste sábado (6/8) com a presença marcante de oito grupos vindos de várias partes de Minas Gerais. O público que chegou mais cedo participou da abertura do evento e viu a primeira dança com do Alí Mineiro, da cidade de Jequitinhona, no Vale do mesmo nome, seguida pela Bambuzá de Mineiro, da nortista cidade de Bocaiúva.

Quem ainda não curtiu a festa junina em agosto tem este sábado e domingo (7/8) para ver as coreografias programadas pelo grupo especial que começa às 19h, com o grupo Formigueiro Quente.

De 18h30 às 18h50 haverá quadrilha infantil. Apartir das 19h iniciam-se as apresentações do Grupo Especial. As 14 quadrilhas do Grupo Especial do Concurso Municipal serão avaliadas por uma comissão junina que julgará os seguintes quesitos: conjunto, coreografia, caracterização, marcador e casal de noivos.

As quatro últimas colocadas nesta edição passam a compor o Grupo de Acesso. As seis melhores do Grupo de Acesso foram promovidas ao Grupo Especial. Para saber as quadrilhas classificadas, acesse o Portal da Prefeitura de Belo Horizonte. A apuração do Grupo Especial ocorrerá no dia 9 de agosto, no Coreto do Parque Municipal, às 14h.

Segundo a PBH, as quadrilhas mobilizam diretamente mais de 3,2 mil pessoas em suas apresentações na Praça da Estação, fora as torcidas e familiares, que vêm de nove regionais da cidade para o evento. Os interessados podem conferir o regulamento na íntegra acessando o Portal da Prefeitura de Belo Horizonte

O Arraiá de Belô, que neste ano foi até agosto, termina no domingo 7/8 (foto: 06/08/2022. Credito: Marcos Vieira/EM/D.A Press - Brasil. Belo Horizonte.)



Veja a apresentação da noite deste sábado:

19h - Formigueiro

19h40 - Arriba Saia

20h20 - São Mateus

21h - Balancê

21h40 - Forró de Minas

22h20 - Fogo de Palha

23h - São Gererê

23h40 - Léo Magalhães

01h10 - Haverá show de encerramento no palco montado na Praça da Estação, com destaque especial para as atrações nacionais Léo Magalhães e Rionegro & Solimões.

Programação de domingo (7/8)

Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas

13h - Abertura do Evento

14h - Quadrilha Perecolândia

14h30 - Quadrilha Xeque Matte

15h - Quadrilha Arrasta Pé De Santo Antônio

15h30 - Quadrilha Xuva De Prata

16h - Quadrilha Pé Quente

16h30 - Quadrilha Fala Uai

17h às 17h30: Fechamento Estadual

17h às 17h20: Quadrilha Infantil





Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas - Grupo Especial

17h40 - Quadrilha Nova Geração

18h20 - Quadrilha Trem D' Minas

19h - Quadrilha Chic Chic

19h40 - Quadrilha Pé de Serra

20h20 - Quadrilha Milho Verde

21h - Quadrilha Feijão Queimado

21h40 - Quadrilha Pipoca Doce

Show

22h30: Rionegro & Solimões