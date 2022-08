BH tem céu com poucas nuvens neste sábado (6/8)

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

As temperaturas neste sábado (6/8) em Belo Horizonte variam entre 14ºC e 29ºC. Nesta manhã, o céu é de poucas nuvens, com previsão de aumento à tarde e à noite. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 80%, e os ventos têm intensidae de fraca a moderada. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Para este domingo (7/8), a temperatura mínima na capital fica em 14ºC, com máxima chegando a 28ºC. Com ventos fracos, o céu fica encoberto pela manhã, e claro a tarde e a noite, com umidade entre 30% e 95%.Na segunda-feira (8/8), termômetros entre 14ºC e 28º, umidade entre 35% e 80%, e ventos fracos a moderados.