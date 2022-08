Justiça volta a suspender shows sertenejos no interior de MG

Shows de Fernando e Sorocaba e Paula Fernandes são novamente suspensos pela Justiça (foto: Reprodução)



Os polêmicos shows de Fernando e Sorocaba, Paula Fernandes, entre outros artidas renomados do cenário nacional, contratados pela prefeitura de São José do Mantimento, na Zona da Mata Mineira, voltaram a ser suspensos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) derrubou, nesta sexta-feira (6/8), a liminar contra a decisão proferida pelo Desembargador Carlos Levenhagen do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que havia concedido a liberação dos eventos no município.

Na MPMG alegou que o p pequeno município de São José do Mantimento não tem condições de bancar evento de tal magnitude. Segundo o MPMG, a cidade tem outras necessidades básicas que poderiam ser supridas com o montante que administração municipal quer investir nos shows.





A decisão proferida pelo STJ nesta sexta parece corroborar o entendimento do MPMG. "Cuida-se de gasto deveras alto para um município tão pequeno no qual, como apontado pelo MPMG. O valor despendido com a organização desse único evento chega a equivaler a altos percentuais de serviços públicos essenciais gastos anualmente", diz o tribunal.



Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de São José do Mantimento informou que vai analisar a decisão e depois irá se pronunciar.