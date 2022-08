COVID: número de casos cai pela metade em uma semana em Minas

Número de casos de COVID vem caindo a cada semana em Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Mais 6.708 pessoas testaram positivo para a COVID-19 e 56 morreram em decorrência de complicações da doença durante o fim de semana em Minas Gerais. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (1º/8) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).









A média móvel de casos diários está em 3.782,3, enquanto a de notificação de óbitos está em 36,8 por dia.



Vacinação contra COVID-19



Segundo o painel do vacinômetro, 89,5% da população com mais de 5 anos no estado está com a primeira dose, enquanto 84,3% com a segunda aplicação. A terceira dose, ou primeiro reforço, foi aplicada em 59% do público com mais de 12 anos, e a quarta dose alcançou 30,4% dos maiores de 40 anos.





Nesta segunda, em Belo Horizonte, além das ações de repescagem para públicos que já foram chamados a se vacinar para qualquer uma das doses, a vacina contra a COVID foi liberada para as crianças com mais de 4 anos. A dose aplicada é a do imunizante CoronaVac. Os locais disponíveis podem ser consultados no site da PBH.