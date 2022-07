Advogada é presa com drogas e parafusadeira em penitenciária na Grande BH

Agentes desconfiaram de uma atitude suspeita da mulher e, inicialmente, encontraram com ela duas pequenas embalagens contendo o entorpecente (foto: Google Street View/Reprodução)

Tráfico de drogas

Uma advogada foi presa nessa quinta-feira (28/7) ao tentar fazer uma entrega de drogas no Complexo Penitenciário Público Privado (CPPP) de Ribeirão das Neves, na Grande BH.Ao, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) informou nesta sexta-feira (29/7) que ontem, por volta das 14h, funcionários da unidade prisional flagraram a profissional “com porções de substância semelhante à maconha durante atendimento a um preso”.Conforme o órgão, os agentes desconfiaram de atitude suspeita da mulher e encontraram com ela duas pequenas embalagens contendo o entorpecente, além uma de uma parafusadeira elétrica.“Após a prisão em flagrante, a advogada assumiu estar com mais 56 invólucros dentro da blusa. Também foi feita uma revista no seu carro, onde foram encontradas outras 93 porções de substância semelhante à maconha”, detalha a Sejusp.Logo, a direção da unidade prisional registrou a ocorrência e instaurou uma investigação preliminar.O preso que receberia o material será submetido à Comissão Disciplinar e sofrerá sanções administrativas. Ele também poderá responder criminalmente por tráfico de drogas.Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.