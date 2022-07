Juiz de Fora: em 10 dias, polícia apreende quase meia tonelada de drogas

As polícias Rodoviária Federal e Civil apreenderam, na quinta-feira (28), 200kg de pasta base de cocaína que estavam escondidas num compartimento abaixo da carroceria de uma caminhonete. A ação ocorreu no km 121 da BR-267, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O motorista do veículo, um homem de 40 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a PRF, havia informações de que um veículo com placa clonada estaria indo para a região de Juiz de Fora. Uma fiscalização de rotina acontecia quando os agentes identificaram ação suspeita vindo do motorista do automóvel, que tentou fazer um retorno ao avistar os policiais.

Todo o material foi apreendido e levado para a perícia, enquanto o condutor foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da justiça. Ainda não existem informações sobre origem e destino do material.

Segundo caso em menos de dez dias

Este é o segundo caso de apreensão de grande quantidade de drogas em menos de dez dias, em Juiz de Fora. No último dia 19/7, a PRF apreendeu 260kg de maconha em um carro roubado, na cidade . Dois homens foram presos na abordagem, o motorista do veículo que transportava o produto, um Jeep Renegade, e o de um Hyundai HB20, que fazia sua escolta.

Além da grande quantidade de maconha encontrada, a polícia encontrou queixas de furto/roubo dos dois carros apreendidos, sendo que, pelo menos o Jeep, que levava o produto, havia sido roubado no Rio de Janeiro e utilizava placas falsas.