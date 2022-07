Índices de umidade ficam abaixo de 30% em toda MG nesta sexta (29)

Máxima em BH nesta sexta (29) pode chegar a 28°C (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta sexta-feira (29/7), a névoa seca toma conta de Minas Gerais, e os índices de umidade caem em todas as regiões, ficando abaixo de 30%. A previsão é que o tempo fique assim até o domingo (31/7), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Ainda no sábado (30/7), a névoa seca permanece na região Central, Norte e Noroeste do estado, além de localidades isoladas na faixa Leste. No Triângulo Mineiro, Oeste, Sul e Campo das Vertentes a umidade relativa do ar mínima começa a aumentar.





A partir do domingo, no Sul de Minas há condição de geada na região serrana, em alguns pontos isolados. Tem possibilidade de névoa úmida ao amanhecer nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, Campo das Vertentes e locais da Metropolitana.



Temperatura





Nesta manhã, em Belo Horizonte, a mínima foi registrada na estação Pampulha, com 12,1°C. A máxima esperada para a capital é de 28°C. No sábado, os termômetros ficam entre 14°C e 28°C, e no domingo, entre 14°C e 26°C.





Já no estado, a mínima nesta sexta-feira foi de 5,4°C, em Caldas, no Sul de Minas, e a máxima é prevista para o Triângulo Mineiro e Norte, com 33°C.





No fim de semana, sábado as temperaturas ficam entre 4°C no Sul e 34°C no Norte, Triângulo e Vale do Jequitinhonha. Já no domingo, entre 3°C também no Sul, e 34°C no Norte e Triângulo.