Área de escape do Anel Rodoviário estará em operação já no domingo, diz PBH

Área de escape do Anel Rodoviário deve entra em operação já no domingo (31/7) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









O atraso ainda foi justificado pelos horários de trabalho “muito restritos impostos pela Polícia Rodoviária Federal e pela VIA-040”, além das chuvas que ocorreram em período que, normalmente, era esperado tempo seco. “Além disso, nos feriados, vésperas de feriados e nos dias em que ocorreram acidentes, mesmo os de menor gravidade, a pista também não podia ser fechada e consequentemente a obra paralisada”, diz o comunicado.



A intervenção, que amplia a pista e tem uma “piscina de concreto”, foi feita na altura do km 541, no sentido Vitória, entre a BR-040 e o trevo do Betânia, próximo ao acesso ao bairro Buritis, e projetada para evitar acidentes em um local conhecido por grandes ocorrências.





Ao formar uma rampa nas partes consideradas mais perigosas da rodovia, a área permite uma desaceleração rápida do veículo em pane, permitindo que aqueles de grande porte consigam parar em situação de emergência, como a perda de freios. A estrutura de concreto tem 100 metros de comprimento e várias camadas de brita e esperas de cerâmica.





Além disso, as obras também envolvem melhorias na drenagem e consistem na construção de uma travessia subterrânea no Anel Rodoviário, com a criação de estrutura para descida d'água em degraus.





A intenção é melhorar o direcionamento adequado das águas pluviais. De acordo com a PBH, o investimento foi cotado em R$ 3,5 milhões.





Anteriormente prevista para junho, a obra da área de escape do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, deve, enfim, ser entregue. A previsão, segundo informou a prefeitura da capital mineira aona manhã desta sexta-feira (29/7), é de que o local já esteja em operação no domingo (31/7), último dia de julho.