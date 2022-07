Dois anos depois, o Arraial está de volta a Belo Horizonte

Integrantes da Quadrilha Arriba a Saia ensaiam para a apresentação, com ânimo redobrado para volta do evento (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Com muita alegria e expectativa para ser o maior da história da capital mineira, o 43º Arraial de Belo Horizonte começa hoje (29/7), na Praça da Estação. Após dois anos cancelada em decorrência da pandemia de COVID-19, a festa contará com muita cor, animação, músicas e comidas típicas de uma das melhores épocas festivas do ano.





Além disso, concurso movimenta dançarinos de quadrilha de 18 estados brasileiros. Entre hoje e domingo (31/7), 24 quadrilhas do Grupo de Acesso do Concurso Municipal farão apresentações. A comissão julgadora considerará o conjunto, a coreografia, caraterização, marcador e casal de noivos para avaliar os espetáculos.





Na programação deste fim de semana, haverá também shows dos artistas Sérgio Saraiva, Raquel Lídia, Leandro e Romário, além de Luana Prado. A festa segue até 14 de agosto, aos sábado e aos domingos, e os cantores Rionegro e Solimões, Leo Magalhães e Nathan Santos são outras atrações confirmadas no 43º Arraial de Belo Horizonte.









Grupo vai narrar a história da quadrilha em seu caminho da Europa ao Brasil, adiantou Lucas da Silva, diretor-artístico do grupo (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



O presidente, figurinista, coreógrafo e noivo da Quadrinha Junina Forró de Minas, Mauro Henrique Melo, de 38, contou que já dança há 33 anos. “Comecei a dançar numa quadrilha do meu bairro chamada São Domingos. Na época, estava na infantil e, desde então, não parei mais”, disse.

Com cerca de 50 integrantes, a Quadrilha Junina Forró de Minas foi fundada em 1999 na Zona Oeste da capital mineira, e é conhecida pela forma tradicional e, ao mesmo tempo, inovadora no jeito de dançar, além da excelência na construção de figurinos. Em 2009, o grupo ganhou o concurso do Arraial Belo Horizonte.





“Foi quando falamos do ano da ‘França no Brasil’. BH foi uma das capitais sede para esse evento que estava ocorrendo no nosso país. O grupo sempre tem boas colocações, ficando nos três primeiros lugares na grande maioria dos concursos de que participamos”, afirmou o presidente.





Neste ano, o tema escolhido pelo grupo foi a tradicional Feira Hippie. “Do começo ao fim, a Feira Hippie estará presente na nossa apresentação. Estamos trazendo nas roupas, tanto dos cavaleiros quanto das damas, a cor azul-celeste, que representa o céu saindo da escuridão da madrugada, quando a feira é montada, para o firmamento ensolarado das manhãs de domingo. Também colocaremos mais de 30 barracas no tablado, com cores dos setores”, adiantou.





Além disso, a música de entrada da apresentação foi composta, não só a letra, mas também a melodia, pelo artesão e expositor da feira há mais de 20 anos Tião Vieira. “Queríamos encontrar uma música que falasse da Feira Hippie, e achamos o Tião no YouTube. Fizemos uma parceria com ele. Ele tem um ateliê, onde trabalha com couro, que fica localizado na frente da Praça da Estação, o que permite que ele assista às apresentações praticamente de camarote. Assim, faremos uma homenagem aos expositores feirantes”, disse o figurinista da Forró de Minas.





Para Melo, a Festa Junina é bem familiar, não só por causa do público que a frequenta, mas também pelos grupos de dança. “É a festa mais familiar que existe no Brasil, porque conseguimos reunir da mais nova à mais velha criança. Além disso, não faz acepção de pessoas de maneira alguma, pois não depende de raça, gênero, credo ou, até mesmo, religião. A festa junina é aquela magia da culinária e da alegria, encontramos amigos e vemos várias pessoas. O comando do marcador entra nos nossos ouvidos e é tão gostoso, fazemos tudo para poder executar cada passo com alegria e excelência”, afirmou.





A apresentação, por sua vez, depende de muito treino e empenho dos participantes. “Está uma correria só. Não só desenvolvi o figurino para nosso grupo, mas também para outros oito de BH e um de Uberlândia, pois tenho um ateliê de costura. Além disso, tem o cenário e alguns adereços ainda precisam ser finalizados. É muito trabalho e detalhes para que tudo fique pronto até o dia da apresentação”, contou o coreografo.

Acolhimento é fundamental para o Arraial

Outro grupo que está na expectativa para o concurso é o Arriba a Saia, da Região de Venda Nova. Segundo o presidente e diretor-artístico, Lucas da Silva, de 35, o grupo está muito feliz com o retorno. “Sentimos muita falta durante os dois anos de pandemia. Por isso, estamos muito ansiosos e animados com a apresentação, porque dependemos do calor humano e da energia das pessoas. Foram anos muito difíceis”, afirmou.



Também por causa do período de isolamento da COVID-19, os preparativos para participar do concurso foram mais trabalhosos. “Está tudo muito intenso, pois temos que ensaiar quase todos os dias. Diferentemente dos outros anos, quando tínhamos seis meses para nos planejar, começamos somente após abril devido à pandemia. Por isso, neste ano, tivemos apenas em torno de quatro meses para se preparar”, explicou.





O presidente do grupo, que tem 60 integrantes, contou que o apoio das diretoras Neide e Claudinéia, da Escola Municipal Vicente Guimarães, no Bairro Letícia, foi fundamental nos preparativos para participar do concurso.



“Precisamos de mais incentivo. Conseguimos fazer os ensaios numa escola que nos abraçou, mas no início não tínhamos muito apoio. As diretoras da Escola Vicente Guimarães são maravilhosas. Penso que é preciso ter uma maior sensibilidade maior do público e da população para apoiar os grupos de festa junina”, disse.





Neste ano, o Arriba a Saia escolheu abordar a história das festas juninas. “Vamos pegar a trajetória a partir da França, na Europa, depois vamos fazer a comitiva de Portugal chegando ao Brasil. Então vamos contar essa história de como surgiu e se misturou à cultura do nosso país. Afinal, a festa junina é comemorada de jeitos diferentes. Enquanto o Nordeste, por exemplo, comemora a fartura, em Minas é a comemoração da fertilidade”, afirmou.