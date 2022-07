PRF recupera dois veículos roubados em Muriaé

Os veículos foram encaminhados à Depol de Muriaé para as demais providências (foto: PRF/Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal recuperou dois veículos com queixa de roubo na noite dessa terça-feira (26/7), em Muriaé, na Zona da Mata mineira.

Policiais receberam denúncia sobre um Jeep Compass, que estaria com irregularidade na placa, e realizaram rastreamento para localizar o veículo na cidade.

Um homem de 31 anos se apresentou como proprietário e alegou ter comprado o Jeep por meio de um site de carros.

Porém, os policiais detectaram sinais de adulteração no chassi e constataram, após vistoria, que o veículo tinha queixa de roubo no Rio de Janeiro em 2021.

Ao lado do Jeep, uma caminhonete L200 Triton, do mesmo proprietário, também foi identificada como um automóvel roubado em 2020, outra ocorrência registrada no Rio de Janeiro.

Os veículos e o homem detido foram encaminhados à Depol de Muriaé para as demais providências.