Incêndio em caminhão fecha Rodovia Fernão Dias

Chamas podem ser vistas de longe. Ainda não há previsão de liberação da via (foto: Arteris/Reprodução)

Um incêndio em um caminhão tanque carregado com diesel e gasolina fechou a rodovia Fernão Dias, na altura do km 693, em Lavras, Região Sul de Minas, na manhã desta quinta-feira (28/07).

O acidente foi no sentido São Paulo, mas a pista em ambos os sentidos está fechada.

Segundo a concessionária da rodovia, há um congestionamento de 3 km no local nos dois sentidos e o Corpo de Bombeiros já foi acionado.

Equipes da via já estão no local do acidente para controlar as chamas.

As praças de pedágio de Carmo da Cachoeira e Santo Antônio estão informando aos motoristas sobre o acidente e o engarrafamento.

Ainda não há previsão de liberação das pistas.

Até o momento, não há registro de vítimas.

Matéria em atualização