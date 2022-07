BH: moradores dos bairros Cabana e Vista Alegre reclamam de falta de água

Copasa alegou que um vazamento em uma rede na Avenida Tereza Cristina fez com que o abastecimento fosse interrompido em algumas localidades (foto: Reprodução)

A manutenção programada da Copasa no Sistema de Abastecimento do Rio das Velhas interrompeu o fornecimento de água em vários bairros de Belo Horizonte e na Região Metropolitana nesse domingo (24/7). Apesar da previsão de volta na manhã desta segunda-feira (25/7), muitos moradores afirmam que continuam sem o serviço.Segundo a jornalista Lorrayne Batista, de 26 anos, que reside no bairro Cabana, em BH, houve muita divergência de informações. Em conversa com a reportagem, às 21h20 desta segunda-feira, ela informou que o abastecimento ainda não havia sido regularizado.



“A primeira notícia foi que a água voltaria até 18h de domingo. Depois, informaram que seria até 12h de segunda. E, agora, já não temos previsão. Vários comércios não funcionaram nesta segunda-feira. O pessoal já tá sem água até pra beber. Os estabelecimentos já estão sem água mineral pra vender. Hoje encontrei só água com gás pra comprar”, disse.



O empresário Hector Raphael, de 32 anos, viu o atraso no reabastecimento atrapalhar seus negócios, já que ele é proprietário de uma hamburgueria artesanal no bairro Vista Alegre. Ao EM, ele contou que a água começou a chegar somente por volta das 20h.



“Era pra ter retornado meio-dia, conforme foi prometido, mas só começou a chegar (a água) agora. A caixa d'água esvaziou ontem à noite, e hoje não teve como abrir meu estabelecimento. Perdi o dia de trabalho”.

Copasa confirma atraso

Procurada pelo, a Copasa alegou que um vazamento em uma rede na Avenida Tereza Cristina “fez com que o abastecimento fosse interrompido nos bairros Das Indústrias, Cabana do Pai Tomas, Gameleira, Jardinópolis, Madre Gertrudes, Nova Cintra, Nova Gameleira, Patrocínio e Vista Alegre”.“Esclarecemos que a manutenção já foi concluída, e o abastecimento está sendo normalizado. Informamos ainda que na cidade de Nova Lima houve um problema operacional e, por este motivo, nos bairros Honório Bicalho, Santa Rita, Solar de Santa Rita e Vila Ipê Amarelo o abastecimento ainda não foi restabelecido”, destaca trecho do comunicado emitido às 16h26.Ainda segundo a Companhia de Saneamento, “caminhões-pipa fazem o abastecimento para os moradores destes bairros”. “A previsão é que a situação seja resolvida até a noite desta quarta-feira (27/7)”.