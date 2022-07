Atrações culturais em parques e praças de BH neste domingo (24/7)

(foto: PBH/Divulgação)



A capital mineira tem uma grande programação especial recheada de atrações para todos os gostos hoje. Parques e praças das nove regionais de Belo Horizonte recebem neste domingo o Movimento BH Mais Feliz, com eventos simultâneos das 9h às 14h. E tem novidade mesmo para quem acorda cedo para a prática de exercícios físicos.

A proposta do programa é descentralizar o oferecimento de atividades culturais na capital mineira, além de valorizar e incentivar os artistas de rua, fomentar a economia criativa e atividades econômicas locais. E para registrar e compartilhar todos esses eventos, saiba que as praças e parques contarão com pontos de internet gratuita.



Movimento BH Mais Feliz (24/7)

Regional Centro-Sul

Barragem Santa Lúcia - Avenida Arthur Bernardes, 1.337, Santa Lúcia





Praça Amadeo Lorenzatto - Avenida Sigmund Weiss, Pilar/Olhos D’Água





Praça do Santuário de São Geraldo - Avenida Itaité, Bairro São Geraldo





Espaço Vitrine - Rua Antônio Ribeiro de Abreu, 885





Praça Santa Cruz - Pedreira Prado Lopes





Parque Nossa Senhora da Piedade - Rua Rubens de Souza Pimentel, 750, Aarão Reis





Praça Carlos Marques - Rua Oeste, 40, Calafate





Praça dos Agricultores - Avenida dos Engenheiros, 1499, Alípio de Melo





Praça do Cônsul - Rua Dr. Álvaro Camargos com Prof. Aimoré Dutra, São João Batista