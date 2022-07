Cadela Belinha vai a pet shop e volta machucada, com 20 pontos na cabeça

Belinha levou 20 pontos para fechar o corte (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma cadela chamada Belinha foi levada a um pet shop em Curvelo, Região Central de Minas, nessa quinta-feira (21/07), para banho e tosa. Porém, voltou para casa com uma enorme ferida na cabeça, e teve que levar 20 pontos. A tutora retornou ao estabelecimento buscando respostas, mas foi informada de que houve apenas um acidente ao pentear o pelo do animal.

Diante da gravidade dos ferimentos, um atendimento veterinário foi exigido pela tutora, entretanto, o pet shop não tinha clínica veterinária e encaminhou o animal até um local que pudesse ser atendida, sem oferecer pagamento pelo tratamento, alegando que foi apenas um acidente.

O caso chegou ao conhecimento da ONG Núcleo de Proteção Animal de Curvelo (Nupac), que tomou a frente da situação. De acordo com uma publicação nas redes sociais, a tutora de Belinha já é uma senhora de idade, que, ao ver os ferimentos de seu pet, se sentiu mal.

“Hoje a tutora nos procurou pedindo ajuda, pois ela não sabia como proceder. Nossa advogada está cuidando de tudo e ela nem a Belinha não vão ficar desamparadas. Estamos horrorizados com o ocorrido, faço ideia o que eles fazem com os cachorros lá dentro ao dar o banho. Isso serve de alerta para que todos que costumam deixar o seu pet em locais que não têm atendimento veterinário nem referências”, escreveu a ONG no post. Eles esclareceram também, que após a advogada da ONG ir ao pet shop, o tratamento de Belinha foi pago.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que "instaurou inquérito para apurar a ocorrência de maus-tratos contra animais registrada ontem (21/7), em um estabelecimento comercial, em Curvelo. As circunstâncias do fato serão investigadas". Belinha passa bem após o tratamento da ferida.



A reportagem tentou falar no pet shop por telefone e mensagem, mas não obteve resposta. Caso haja um posicionamento, esta matéria será atualizada.