Tutora de cão que perdeu o olho em pet shop: 'São 57 dias sem respostas'

Beethoven perdeu o olho durante um banho no pet shop. O caso segue sem respostas. (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Em 20 de maio, o cãozinho Beethoven foi levado a um pet shop e voltou sem o olho. O caso aconteceu em Ipatinga, no Vale do Aço, Leste de Minas. Se passaram 57 dias da denúncia feita por Idamara Fernandes, avogada e tutora do cão, à Prefeitura de Ipatinga. "Já são 57 dias sem respostas. Até quando vamos conviver com essa negligência?", disse a dona.

No dia do ocorrido, Beethoven foi levado ao pet shop de costume para banho e tosa. De repente, Idamara recebe uma ligação dizendo que Bethovem perdeu o globo ocular esquerdo em uma hemorragia. "O pior é que, quando eu cobro por respostas, a prefeitura me diz que estão esperando um relatório da Secretaria de Saúde ou da procuradoria e nada. Eu estou há 57 dias sem resposta alguma, é um absurdo", lamenta Idamara.

Leia também: Cãozinho vai ao pet shop e volta sem olho

De acordo com ela, o pet shop ainda não esclareceu o que aconteceu para que Bethovem perdesse o olho. O estabelecimento não tem câmeras de filmagem na área dos animais, apenas na recepção. “Como assim só tem na recepção e não tem onde os cachorros ficam? Eles só me disseram que ‘não tem’ e não disse mais nada. Até hoje estou sem saber o que de fato aconteceu com meu cãozinho Beethoven nesse pet shop”, esclareceu a advogada.

Leia também: Pet shop onde cachorro perdeu o olho muda de endereço e continua atendendo

Idamara lamenta também que está passando por toda essa negligência, sendo advogada. "Imagina aquelas pessoas que são leigas, como ficam abandonadas. Pessoas sem instrução são ainda mais enganadas e desistem de fazer a denúncia justamente porque não dá em nada, achando que é uma perda de tempo", disse.

Leia também: Cão que perdeu olho em pet shop pode virar nome de lei

A reportagem do Estado de Minas procurou um posicionamento da Prefeitura de Ipatinga sobre a situação de Bethovem, porém, até o momento da publicação não recebeu retorno.