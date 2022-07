Mulher é morta a facadas por ex-companheiro em Poços de Caldas

Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro, nessa quinta-feira (21/7), no bairro Conjunto Habitacional Pedro Afonso, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Em Poços de Caldas, ex-companheiro não aceitou o fim do relacionamento e desferiu 26 facadas no corpo da ex-mulher

De acordo com a Polícia Militar (PM), o ex-companheiro da vítima, que não teria aceitado o fim do relacionamento, entrou na casa dela e desferiu 26 facadas no corpo da mulher.