Emergência em Confins: passageiros chegaram a Guanambi, na Bahia

Avião da Azul passou pro problemas técnicos e teve que retornar a Confins nessa quarta-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Passageiros do voo 4136 da Azul Linhas Aéreas, que enfrentou problemas nessa quarta-feira (20/7) e solicitou retorno ao Aeroporto de Confins 38 minutos depois da decolagem, chegaram, enfim, ao destino final: Guanambi (BA).









Cenário bem diferente dos momentos de pânico ocorridos na tarde de ontem, quando, após detectar falha no trem de pouso, o piloto precisou realizar manobras para consumir combustível e reduzir o peso da aeronave antes de voltar ao ponto de partida da viagem. O avião fez uma série de movimentos circulares sobre Araçaí e Funilândia, na Região Central de Minas.





“Quando decolou, o comandante comunicou que teríamos que voltar porque os pneus não tinham subido. Foi preocupante, a gente não sabia se realmente era o pneu. Comecei a clamar a Deus e pedir que desse certo o pouso. Graças a Deus ficou tudo bem. Agora é esperar pra ver se conseguimos um novo avião para podermos chegar em casa”, afirmou ontem ao Estado de Minas a passageira Leana Laranjeira.

Entenda

A aeronave saiu de Confins às 13h17, e, às 13h55, o piloto fez contato com a torre de controle do aeroporto solicitando retorno. Como havia decolado há pouco tempo, o avião estava com o tanque de combustível cheio e precisava eliminar peso para conseguir realizar um pouso emergencial.

A estratégia utilizada foi sobrevoar em círculos a mesma região. O avião contornou a região de Funilândia e depois orbitou repetidas vezes a área da cidade de Araçaí, conforme apontado em imagens de radar.





Segundo a BH Airport, que administra o Aeroporto de Confins, o avião conseguiu pousar às 14h43. A pista ficou impraticável por 18 minutos, mas depois foi liberada, e não houve impacto para os demais voos previstos até às 14h50.





Em nota, a Azul lamentou o ocorrido e informou que os passageiros receberam “imediata e total assistência por parte da sua equipe de solo em Belo Horizonte, conforme prevê a resolução 400 da Anac”.