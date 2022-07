Projeto restaura três casas dos séculos 18 e 19 de famílias de baixa renda

O projeto BomSerá, do Ia - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, está restaurando três casas históricas dos séculos 18 e 19, de propriedade de famílias de baixa renda de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Além das obras, estão sendo ofertadas oficinas de restauro gratuitas, que estão recebendo inscrições até 1º de agosto.

O BomSerá visa realizar ações educativas voltadas para a comunidade, professores e alunos do ensino médio de Ouro Preto e região. O projeto tem como objetivo utilizar as oficinas de restauro para capacitar os moradores das edificações a eles próprios realizarem a manutenção preventiva de suas moradias, além da formação de mão de obra qualificada.

Oficinas

As oficinas contarão com a o apoio de diversos profissionais capacitados, como carpinteiros, pedreiros, pintores e instaladores que atuam na área dos ofícios tradicionais, além de tecnólogos, pesquisadores e professores - os dois últimos, por meio de parceria firmada com o curso de Conservação e Restauração de Bens Imóveis do IFMG – Campus Ouro Preto, direcionadas a discentes da instituição, profissionais da construção civil em busca de qualificação e interessados.

Casa de dona Aparecida é das que serão restauradas (foto: Ia/Projeto BomSerá/Divulgação) Também serão ofertadas duas edições da “Oficina de formação em linguagens”, que têm como objetivo abordar conhecimentos relacionados à cultura, à preservação e à memória em contato com as oficinas de restauro. Durante os trabalhos, acontecerão rodas de conversa, dinâmicas e visitas mediadas às obras, promovendo o diálogo com o patrimônio histórico e cultural, material e imaterial.

O projeto BomSerá tem o apoio do Ministério do Turismo, Instituto Cultural Vale e o IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto como gestor. Sua duração prevista é de seis meses e R$ 1,4 milhão serão investidos para realização das ações propostas.

Restauração em Itabirito