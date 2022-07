Briga por ciúmes termina em homem baleado no Barreiro, em BH

Vítima tem 44 anos e foi encaminhada ao Hospital João XXIII após ser baleada na cabeça (foto: Divulgação/Fhemig )

Uma suposta briga por ciúmes terminou com um homem de 44 anos baleado na cabeça no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime foi registrado na madrugada deste sábado (16/07). A confusão teria começado em um bar.

Conforme informou a Polícia Militar (PM), o homem e um indivíduo de 29 anos discutiram no local depois que a vítima supostamente ficou olhando e fazendo insinuações para a companheira do suspeito.

Com o tumulto, guarnições da PM foram direcionadas para o bar. Após controle da situação, o suspeito seguiu a vítima até a Rua Moacir Justino, quando atirou aproximadamente quatro vezes contra o carro em que ela estava. Os tiros atingiram a lateral esquerda do veículo e a cabeça do homem.

O suspeito fugiu do local e o baleado foi levado à UPA Diamante, posteriormente sendo encaminhado ao Hospital João XXIII. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado pela PM. A mulher envolvida na ocorrência, de 45 anos, é considerada coautora do crime, já que teria omitido a localização inicial do suspeito.