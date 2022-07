Teste de hepatite gratuito é oferecido neste sábado (16/07) em Contagem

Contagem oferece neste sábado (16/07) testes rápidos e gratuitos para diagnóstico das hepatites B e C em pontos estratégicos da cidade. (foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, oferece neste sábado (16/07) e no próximo dia 23 de julho, testes rápidos e gratuitos para diagnóstico das hepatites B e C em pontos estratégicos da cidade.

A iniciativa, conforme informou a administração municipal, faz parte da programação do "Julho Amarelo" e tem como objetivo alertar e prevenir os diferentes tipos da doença viral, que atinge o fígado e causa alterações que podem ser leves, moderadas ou graves.

De acordo com o Ministério da Saúde, somente 10% das pessoas que vivem com hepatite B e 21% das pessoas que vivem com hepatite C, são diagnosticadas, sendo o teste fundamental para diagnóstico e tratamento precoce.

Neste sábado, as testagens serão realizadas das 10h às 18h no Big Shopping. É preciso agendar um horário por meio deste link. Ainda há opções disponíveis na parte da tarde.



Já no próximo fim de semana, os exames serão realizados no Shopping Contagem, no mesmo horário. O agendamento pode ser feito aqui. Neste dias, também estarão disponíveis os testes de sífilis e HIV.

Em Contagem, a testagem para diagnóstico da infecção também é realizada de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Agendamento

16/07 (sábado), das 10h às 18h no Big Shopping: acesse aqui.

23/07 (sábado), das 10h às 18h no Shopping Contagem: acesse aqui.

Hepatites

São cinco os tipos de hepatites virais: A, B, C, D (Delta) e E. As principais formas de prevenção contra a A e a B são as vacinas, que estão no Calendário Nacional de Imunização.



Também há outras formas de prevenção, como o uso do preservativo nas relações sexuais, não compartilhamento de objetos como lâminas, alicates de unhas e seringas, além da higienização correta dos alimentos.