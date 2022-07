Carreta tomba e interdita faixa da BR-381 no sentido BH

Uma carreta carregada de minério tombou no local e a carga ficou espalhada pela pista. (foto: PRF/Divulgação)

Uma faixa da BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas Gerais, ficou totalmente interditada na manhã deste sábado (16/07). O bloqueio foi na altura do km 402, no sentido Belo Horizonte.





Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta carregada de minério tombou no local por volta das 7h e a carga ficou espalhada pela pista. A liberação total da rodovia ocorreu por volta das 8h40, segundo a PFR.