Serra do Curral: Justiça revoga suspensão da Tamisa

Cartão-postal de BH, Serra do Curral tem longo histórico de mineração (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A Justiça revogou a medida que suspendeu, por três dias, a atuação da Taquaril Mineração S.A. na Serra do Curral. Após audiência de conciliação na tarde desta quinta-feira (14/7) com participação de representantes do Governo de Minas, da mineradora e do ex-deputado estadual Paulo Lamac (Rede), foi decidido que a ação movida pelo ex-parlamentar se juntará aos casos relacionados ao tema na 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de BH.