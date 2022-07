Justiça suspende mineração na Serra do Curral por três dias

Medida é válida até a quinta-feira (14/7), quando uma audiência de conciliação foi marcada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A Justiça suspendeu as atividades da Taquaril Mineração S.A. (Tamisa) na Serra do Curral até a quinta-feira (14/7). A decisão, publicada na noite de domingo (10/7), atende a uma ação movida pelo ex-deputado estadual e ex-vice-prefeito de BH, Paulo Lamac (Rede), que aponta que a atuação da mineradora representa risco a um patrimônio natural, cultural e histórico.









Não havendo acordo entre as partes após a reunião de conciliação, o juiz informou que decidirá se mantém ou não a ordem de suspensão das atividades da Tamisa.





Na decisão favorável à ação de Lamac, o juiz citou um trecho do pedido do ex-deputado em que são apontadas violações ao plano diretor de Nova Lima, onde fica a mina, e detalha a estrutura pretendida pela Tamisa no local.





“O projeto da Tamisa viola as regras urbanísticas previstas no Plano Diretor de Nova Lima – legislação responsável por nortear a ocupação dos espaços da cidade. A área da Serra do Curral almejada para exploração pela Tamisa tem vegetação de Mata Atlântica. O Complexo Minerário Serra do Taquaril inclui lavra a céu aberto de minério de ferro, unidade de tratamento de minerais, com tratamento a seco e úmido, pilhas de rejeito estéril, estradas internas, bacias de contenção de sedimentos, estruturas e prédios administrativos”.

A reportagem pediu um posicionamento para a Tamisa e o governo estadual sobre a decisão. Até a última atualização desta matéria, não houve respostas.

Avanços e recuos

A suspensão das atividades da Tamisa por três dias é mais um capítulo de uma história marcada por entraves. No fim de abril, a mineradora conseguiu aval positivo do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) para instalação na Serra do Curral.





Na semana seguinte à liberação obtida no Copam, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Semad) publicou as licenças prévia e de instalação para a mineradora iniciar os trabalhos na Serra, incluindo a supressão de vegetação.