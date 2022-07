Bebê de 1 ano e 11 meses morre vítima de leishmaniose em Patos de Minas

As leishmanioses são um conjunto de doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania e da família Trypanosomatidae (foto: Reprodução/Pixabay)

Uma bebê de um ano e 11 meses morreu com leishmaniose, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Segundo a prefeitura, a criança teve o atendimento médico negado por duas vezes para fazer hemotransfusão no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), da rede estadual.





A criança faleceu em 7 de julho, mas somente nesta semana o fato foi divulgado. A menina natural de Rio Pardo de Minas, no Norte do Estado, deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Patos de Minas em 29 de junho. Na ocasião, a mãe relatou febre acompanhada de dor abdominal na filha.

A equipe médica ainda verificou manchas pelo corpo da criança. Conforme a Secretaria, exames complementares realizados na data da internação constataram anemia, leucopenia e plaquetopenia.

Atendimento negado





A prefeitura de Patos de Minas alegou não ter estrutura médica para tratar pacientes com quadros graves de leishmaniose. Por isso, tentou por duas vezes levar a bebê ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), que integra a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Diante das negativas, a gestão municipal registrou boletim de ocorrência.





"Sob a alegação de não ter pediatra, negaram e disseram que a receberiam no dia seguinte. Liberada então a transferência na sexta-feira, a criança, acompanhada da médica da UPA, foi levada até a porta do HRAD, contudo não foi recebida. Um boletim de ocorrência foi registrado por parte da prefeitura, visto a gravidade da situação e o risco iminente de morte da paciente".





Somente em 2 de julho a criança conseguiu vaga em um hospital estadual. Posteriormente, foi transferida para uma unidade particular. Contudo, em razão da gravidade do quadro de leishmaniose, ela não resistiu e faleceu em 7 de julho.





Prefeitura lamenta morte