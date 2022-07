Suspeito de abusar de sobrinho, prima e ex-funcionário é preso em Betim

O adolescente contou à PCMG que os abusos aconteceram em diversos momentos. (foto: PCMG/reprodução)

Um homem de 45 anos foi preso de forma preventiva após abusar sexualmente de sobrinho, prima e de um ex-funcionário. Inicialmente, a denúncia era somente sobre o sobrinho de 13 anos, que contou à mãe sobre os abusos. Ela resolveu denunciar. Porém, após investigações mais profundas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou mais duas vítimas.

De acordo com informações do delegado Leonardo Mota, da 5ª Delegacia de Betim, a investigação iniciou no mês de maio. Segundo relatos da mãe, no ano de 2020, o menino era chamado para buscar materiais de construção e mantimentos, e lá, o tio aproveitava a oportunidade para cometer os abusos. O adolescente contou à PCMG que os abusos aconteceram em diversos momentos.

Após o inquérito, a investigação identificou uma segunda vítima de 16 anos, que confirmou também ter sofrido abusos sexuais praticados pelo mesmo homem, com modus operandi muito parecido. Ele trabalhava com o abusador desde 2017, e os atos aconteciam durante esses momentos de trabalho por muito tempo.

Leia também: STJ define que qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos será estupro

O autor ainda tentou impedir que as vítimas chegassem até a polícia com os fatos, então, o delegado formalizou e decretou a prisão temporária no mês de junho. Continuadas as investigações, foi encontrada uma terceira vítima, agora prima de 18 anos do abusador.

Ela contou que foi convidada pelo autor para prestar serviços como babá dos filhos dele, e enquanto estava na casa, era abusada sexualmente por ele, que passava a mão em órgãos genitais.

O homem de 45 anos foi indiciado por estupro de vulnerável com relação aos dois adolescentes, e à terceira, por importunação sexual. O delegado e o promotor de Justiça formalizaram uma representação de conversão da prisão temporária em prisão preventiva e, na última segunda-feira (11/7), o juiz deferiu o pedido. O suspeito segue no sistema prisional de São Joaquim de Bicas.