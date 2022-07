Número de casos confirmados de COVID permanece em alta em Minas

Mais de 3,7 milhões de casos positivos já ocorreram em Minas desde o início da pandemia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os registros de casos de coronavírus no estado continuam altos, mas não estão crescendo, de acordo com os últimos informes epidemiológicos. Na última quinzena, mais 135.715 pessoas testaram positivo para o vírus.









Em Minas Gerais, nas últimas 72h, mais 16.748 pessoas se infectaram e outras 33 morreram em decorrência de complicações da COVID-19. As informações da Secretaria de Estado de Saúde obtidas pelo informe epidemiológico desta segunda-feira (11/7).





Desde o início da pandemia, o total de casos em Minas chega a 3.708.034 e o número de óbitos está em 62.380.





A média móvel de casos confirmados por dia na última semana é de 10.165,5, número superior aos 8.260,3 registrados na sexta-feira (08/7).





Atualmente, 83,8% dos mineiros com mais de 5 anos receberam as duas doses de vacina, enquanto 62,7% dos que têm mais de 18 anos estão com o primeiro reforço. A 4ª dose foi aplicada em 21,9% dos que têm mais de 40 anos.





A campanha de repescagem da vacinação é realizada em Belo Horizonte de segunda a sexta-feira, nos centros de saúde e postos extras da capital. Todos os grupos já convocados podem se vacinar, para qualquer dose, e os locais estão disponíveis no site da Prefeitura