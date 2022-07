PBH prepara revitalização de mercados distritais

Mercado Distrital do Bairro Santa Tereza recebe a feira de cactos e suculentas até domingo (10/07) (foto: Bel Ferraz/EM/D.A Press)

O Mercado Distrital do Bairro Santa Tereza recebe a 5ª ExpoBH de Cactos e Suculentas em Belo Horizonte. O evento está acontecendo desde quinta-feira (07/08) e vai até domingo (10/07). Além de cactos e suculentas, a feira conta com vendas de artesanato, barraquinhas de comida, música ao vivo, brinquedo para as crianças, feira de adoção de cachorros e palestras sobre o cultivo de plantas.

Na manhã deste sábado (9/10), o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), visitou a feira e aprendeu um pouco sobre as suculentas e suas várias variedades. Em entrevista, o prefeito comemorou a reabertura do Mercado de Santa Tereza, que voltou a receber eventos.

O prefeito de Belo Horizonte visitou a feira na manhã desta sábado (09/07) (foto: Bel Ferraz/EM/D.A Press)

“Temos um projeto da prefeitura de recuperar todos esses mercados de Belo Horizonte. Fizemos uma parceria e uma concessão de vários desses locais. O de Santa Tereza é um deles. A empresa vencedora, inclusive, já está fazendo um projeto executivo, para transformar o local em um belo Mercado e aproveitar o potencial que o bairro e o espaço têm.”

Fuad Noman afirmou que enquanto o projeto da empresa não fica pronto, a prefeitura liberou o espaço para receber feiras e eventos.

“Me surpreendeu muito o evento de hoje, é belíssimo. Mais de 22 mil espécies diferentes, é um mundo de plantas e flores. Este é um movimento da PBH em chamar o povo para a rua, em criar eventos. Nós ficamos dois anos pedindo para o pessoal ficar em casa. Precisamos criar áreas para as pessoas curtir. Estamos lutando para uma BH mais feliz.”

É a primeira vez que a analista de departamento pessoal Gabrielle Alves, de 29 anos, expõe no evento e falou estar confiante para a próxima exposição.

“Nos dois primeiros dias, tivemos um movimento surpreendente. No sábado e domingo, esperamos ainda mais pessoas. A prefeitura nos apoiou muito, com relação ao espaço, e estamos estudando repetir o evento daqui a seis meses”.

O evento funciona de 10h às 17h, no Mercado de Santa Tereza. Os ingressos para participar da feira estão à venda pelo preço único de R$ 10 e um quilo de alimento. Crianças de até 12 anos não pagam a entrada.

O Mercado de Santa Tereza fica localizado na Rua São Gotardo 273.