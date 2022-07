Delegado foragido seria sócio de traficante procurado nacionalmente

À medida que as investigações avançam são descobertos mais crimes do delegado (foto: PF/Divulgação )

À medida que avançam as investigações sobre o delegado Rafael Lopes Azevedo, conhecido também por “Tchô-Tchô”, ex-chefe da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas, segue foragido, mas a força-tarefa investiga a ligação dele com um traficante que atua não só em Minas Gerais, mas também no Rio de Janeiro e teria participação no tráfico em outros estados.



Uma empresa, locadora de veículos, que teria cerca de 150 veículos e serviria para lavagem de dinheiro foi descoberta nas investigações feitas nesta semana, sendo que “Tchô-Tchô” teria como sócio o referido traficante, procurado nacionalmente.

Não existem ainda pistas sobre o local onde o policial procurado estaria escondido. Uma das prisões feitas esta semana seria de um outro policial, lotado no Detran, que seria o braço direito do delegado e também o responsável por dar fuga ao procurado.

Preventiva

O delegado Rafael, vulgo “Tchô-Tchô”, teve a sua prisão preventiva decretada pela Justiça, por meio da 2ª Vara de Tóxicos, por Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores.

O policial fugitivo é procurado pela Operação Terceiro, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal. A operação foi deflagrada no último dia 5 de junho. Cerca de 10 integrantes da suposta quadrilha já estão presos.