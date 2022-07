Com tempo estável, clima seco predomina em Minas nesta quarta (6/7)

Tempo hoje, em BH, é de céu claro a parcialmente nublado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Sem previsão de chuva, Minas Gerais continua umidade do ar e temperaturas amenas. Esta quarta-feira (6/7) em Belo Horizonte é de céu claro a parcialmente nublado, e as temperaturas ficam entre 11.8°C, registrada na Estação Pampulha, e a máxima prevista é de 25°C. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas, a menor temperatura registrada foi de 2.7ºC, em Caldas, no Sul do estado. Já a máxima prevista é de 32ºC em cidades do Norte de Minas.



No Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce o dia será nublado a parcialmente nublado com nevoeiro. Já nas outras regiões do estado predomina o céu claro a parcialmente nublado.





Segundo o Inmet, ao longo da semana não deve chover em Minas, mas há possibilidade de geadas no Sul do estado.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais