Motorista da Tusmil: inquérito sobre morte é prorrogado

Acidente com ônibus da Tusmil (foto: PCMG) A Polícia Civil de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, prorrogou o inquérito policial que investiga a morte de Francisco Venâncio Pereira Filho, de 62 anos, que aconteceu na madrugada do dia 4 de junho.

Na ocasião, a vítima, que era motorista do Consórcio Manchester, uma das empresas que operam o transporte público de Juiz de Fora, morreu na garagem da Tusmil, única empresa integrante do Consórcio.

Ele morreu na hora.

A polícia, em nota, informou que o laudo pericial do acidente não ficou concluído.

Também de acordo com a corporação, outras pessoas foram chamadas para prestar depoimento.

“Segundo o delegado responsável pela apuração, Rogério de Mello Franco Assis Araújo, o motorista [do ônibus que causou o acidente] foi ouvido, assim como outros envolvidos. Outras pessoas também foram intimadas a prestar esclarecimentos. O laudo pericial ainda não ficou pronto, mas o prazo foi prorrogado. A solicitação de prorrogação tem previsão legal e se faz necessária devido à complexidade do caso. As investigações prosseguem”, informa a nota enviada pela Polícia Civil.

Laudo da empresa aponta falha humana