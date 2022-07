Médicos paralisam atendimentos por falta de pagamento em Três Corações

Hospital está funcionando apenas em urgência e emergência. (foto: Divulgação)

Médicos da Fundação Hospitalar São Sebastião, em Três Corações, estão em greve por tempo indeterminado. O motivo é que os profissionais alegam falta de pagamento há cerca de 60 dias.

Os especialistas como anestesistas, ortopedistas, cardiologistas, nefrologistas, pediatras e cirurgiões gerais não estão atendendo a população. Por isso, o hospital está funcionando apenas em urgência e emergência.

Ele informou que uma auditoria descobriu um déficit de R$ 400 mil por mês no hospital. Mas o valor repassado pelo município não estava sendo o suficiente para quitar as dívidas do centro médico.

Por isso, o diretor afirmou que seria necessário mais de R$ 1 milhão para regularizar as contas entre o hospital e o município.

Atualmente, a prefeitura paga pouco mais de R$ 988 mil por mês para o hospital. Já o prefeito de Três Corações, Nadico Vilela (PSL), informou que ainda não lhe foi apresentado um relatório que explique os custos que o hospital teria a mais do que o valor depositado pelo município.

"Estamos aqui abertos ao diálogo. Entendemos que esse impasse não pode continuar. Até agora, oficialmente, não chegou nada até a mim", afirmou.