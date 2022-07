Tempo seco e frio predomina em Minas nesta terça-feira (5/7)

Tempo frio e seco atinge a capital nesta terça-feira (5/7) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O tempo seco e frio atinge várias regiões de Minas Gerais nesta semana. Na capital mineira, nesta terça-feira (5/7), a previsão indica que o dia será de céu claro. A temperatura mínima foi de 12,5°C, na Região da Pampulha, e a máxima estimada é de 25°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).













No estado, a mínima registrada foi de 2,2ºC, em Caldas, no Sul de Minas, e a máxima estimada é de 31ºC, na Região Norte do estado mineiro. Na manhã desta terça, as regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce tiveram névoa úmida pela manhã, já no restante do estado, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.





Segundo o instituto, nas regiões do Triângulo, Oeste, Sul, Central Mineira, Norte e Noroeste de Minas Gerais, a umidade relativa do ar mínima pode ficar abaixo dos 30%.

Leia mais: Veja a previsão do tempo para esta semana em Minas Gerais



O tempo mais seco no estado se dá devido a um predomínio de uma extensa massa de ar seco na Região Central do Brasil, condição que deve se manter até o próximo domingo (10/7), segundo o Inmet.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais