Suspeito de render e assaltar família em Betim é morto a tiros

A Polícia Militar recuperou a caminhonete e aparelhos eletrônicos que estavam no veículo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um dos homens suspeitos de render uma família em uma casa em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e roubar diversos itens do imóvel foi morto a tiros em confronto com a Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (04/7).









Os bandidos renderam a família que acabava de entrar em casa na noite de segunda-feira (04/7), por volta de 20h30, e trancaram as vítimas no banheiro.





Após a fuga deles, os familiares conseguiram acionar a Polícia Militar, que iniciou as buscas pelo Bairro Espírito Santo. Um dos suspeitos foi encontrado por volta de 22h em um veículo branco, próximo a um matagal no Bairro Jardim das Indústrias, cerca de 4km da casa onde correu o crime.





Ainda de acordo com a PM, o suspeito teria apontado uma arma para os policiais, que atiraram. O homem, ainda não foi identificado, foi atingido em diversas partes do corpo e chegou a ser levado pela polícia para o Hospital Público Regional de Betim, mas morreu no local.





A PMMG conseguiu recuperar aparelhos eletrônicos e a caminhonete Fiat Toro, que foi encontrada também no Bairro Jardim das Indústrias. Os outros suspeitos ainda estão sendo procurados pela polícia.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais