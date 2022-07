Após cirurgia, onça-parda é transferida para zoológico de Uberlândia

Kiara já no habitat do zoo de Uberlândia (foto: Danilo Henriques/Secom/PMU)

Cirurgia

A onça-parda submetida a uma cirurgia nos olhos inédita em felinos do tipo em Uberaba foi transferida para o zoológico de Uberlândia. Como é um animal que passou quase todo o tempo de vida em cativeiro, Kiara não pode ser devolvida com segurança à natureza.No zoológico do Parque do Sabiá, na cidade do Triângulo Mineiro, Kiara vai participar de programas de educação ambiental e banco genético em cativeiro, contribuindo para conservação da onça-parda em vida livre.Inicialmente, ela passou pelo Centro de Triagem e Reabilitação (Cetras), de Patos de Minas, em dezembro de 2020, com poucos dias de vida. A onça ainda estava com os olhos fechados, após ser encontrada sozinha, sem sua mãe.Durante a permanência no local, Kiara teve diversas complicações que agravaram seu quadro clínico, como o desenvolvimento de catarata. A lesão ocular foi devido a um trauma na cabeça. Era preciso aguardar que ela completasse 11 meses para a correção do problema.Em outubro de 2021, no Hospital Veterinário de Uberaba, Kiara foi operada por uma equipe com nove médicos veterinários. Exames posteriores constataram que a capacidade visual permaneceu intacta. A recuperação durou quase seis meses.Agora, o Zoológico Municipal de Uberlândia foi escolhido para moradia definitiva do felino. O local é um grande centro de recuperação e cuidado para animais silvestres que não possuem condição de integrar o seu habitat.Os animais recebidos pelo zoológico são resgatados e doados por órgãos competentes, após análise de suas condições clínicas e biológicas. Eles são acolhidos em caso de confirmação da impossibilidade de reintegração ao habitat.