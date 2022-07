Homem morre após tênis do filho se chocar contra roda de bicicleta

Um homem de 31 anos morreu na noite de ontem (30/6), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após cair de bicicleta na avenida Afrânio de Azevedo, no bairro Olinda.

Segundo a Polícia Militar (PM), o tênis do filho de 9 anos teria travado bruscamente a roda frontal e feito a bicicleta tombar. O ciclista foi arremessado por cima do guidão e bateu a cabeça contra o chão. A criança sofreu ferimentos leves.

Momentos antes do acidente, o homem pediu ao filho para que se segurasse porque ele iria acelerar com a bicicleta em uma descida. Porém, o joelho do condutor esbarrou no pé da criança e fez com que o tênis prendesse nas raias da roda frontal.