Resgatado homem que caiu no Ribeirão Arrudas

Durante o resgate, pessoas que passavam pelo local se juntaram para assistir o trabalho do Corpo de Bombeiros (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um homem de 27 anos foi resgatado após cair no Ribeirão Arrudas na manhã desta quinta-feira (30/06), na Avenida Tereza Cristina, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte.

O solicitante da ocorrência contou ao Corpo de Bombeiros que a vítima estava sentada no leito do ribeirão pedindo socorro para sair do local, por volta das 05h50.

Homem estava consciente quando foi resgatado (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Os militares encontraram o homem a cerca de 2 km do local onde ele teria caído. Ele alegou que estava sendo perseguido e pulou no leito para se esconder.

Ele foi socorrido consciente, orientado e com ferimentos leves.

O homem foi encaminhado ao Hospital João XXIII para receber atendimento médico.