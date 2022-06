Com clima frio, BH tem mínima de 10,6°C nesta quarta (29)

BH vive inverno ainda com temperaturas menos rigorosas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press) Nesta quarta-feira (29/6), o dia em Belo Horizonte é de céu claro a parcialmente nublado, e as temperaturas ficam entre 10,6°C, registrada na estação Pampulha, e a máxima prevista é de 24°C. São informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









No estado, a menor temperatura foi sentida em Águas Vermelhas, com no Norte de Minas, com 5,2°C, e a máxima esperada é de 30°C no Triângulo Mineiro e Norte.





O céu fica claro a parcialmente nublado em todo o restante de Minas Gerais, sem previsão de chuva. A tendência é que o clima fique mais seco a partir de quinta-feira (30/6).