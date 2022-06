BH: manhã de sábado tranquila nos postos de saúde

Ao contrário dos registros durante a semana com superlotação, nove postos de saúde abriram as portas para atendimento pediátrico com movimento aquém ao esperado. Entre todas as unidades visitadas pela reportagem do Estado de Minas, apenas o Vila Imperial, no bairro Madre Gertrudes, na região Oeste tinha atendido 20 pacientes na manhã deste sábado (25), até as 11 horas da manhã.

Segundo funcionários, o movimento significou todo o atendimento durante um único dia na semana passada. Mesmo assim a sala de espera estava vazia. Com equipe completa de três pediatras, os pacientes que procuraram o centro, aberto para aliviar a procura na UPA da região, tiveram atendimento quase que imediato.

O casal Leandro Oliveira dos Santos, 40 anos, frentista, e Lorrane Silva, de 27, educadora social, não levou mais que alguns minutos para passar pela triagem e ser atendida por um profissional pediatra. A pequena Alice, de três meses, com sintomas gripais, foi atendida, medicada e recebeu os medicamentos na farmácia da unidade em menos de 20 minutos.

O casal Leandro e Lorrane levaram a pequena Alice que teve atendimento "imediato". (foto: 25/06/2022.Credito:Leandro Couri/EM/DA. Press. Brasil.MG.Belo Horizonte.)

"Chegamos, e fomos quase que direto ao consultório", contou o pai.

Lorrane disse que o casal e os dois filhos, Alice e Rafael de 6 anos, mora no bairro Cabana. "Como a referência deste final de semana era aqui, viemos direto e fomos muito bem atendidos." Ela contou que sempre que precisou usar o equipamento no bairro Madre Gertrudes teve atendimento rápido. "Até mesmo a vacinação do meu filho maior, não tive qualquer espera."

Em outros postos visitados pela reportagem, as salas vazias e funcionários à espera dos pacientes foi o registro nos bairros São Paulo, São Francisco, Madre Gertrudes e Santa Efigênia. Sem autorização para entrevistas, os servidores escalados para este sábado contaram que foram pouco procurados nas primeiras horas de funcionamento.

A prefeitura anunciou ontem (sexta-feira, 24 de junho) que o atendimento pediátrico seria reforçado neste final de semana. Além do atendimento em três serviços de urgência - Pronto Atendimento do Hospital Odilon Behrens (HOB), UPAs Oeste e Norte -, estão abertos nove Centros de Saúde hoje e outros quatro amanhã para o público infantil.

Nas UPAs Centro-Sul, Leste, Nordeste, Pampulha, Barreiro e Venda Nova, das 19h de ontem até às 19h de amanhã (domingo), o atendimento será exclusivamente para adultos.





Veja onde haverá atendimento pediátrico de urgência neste final de semana (até as 19 horas de amanhã-domingo)



UPA Norte - Av. Risoleta Neves, 307 - Bairro Novo Aarão Reis





UPA Oeste - Av. Barão Homem de Melo, 1.710 - Jardim América





Pronto Atendimento do HOB - R. Formiga, 50 - São Cristóvão





Veja quais serão os centros de saúde com atendimento de casos leves de pediatria neste sábado (de 7h às 19h):





Centro de Saúde Carlos Chagas - Av. Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia





Centro de Saúde São Geraldo - Av. Itaituba, 318 - São Geraldo





Centro de Saúde São Paulo - R. Airuoca, 455 - São Paulo





Centro de Saúde São Francisco - R. Viana do Castelo, 485 - São Francisco





Centro de Saúde Rio Branco - R. Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco





Centro de Saúde Carlos Renato Dias - R. José Gonçalves, 375 - Barreiro





Centro de Saúde Aarão Reis - Av. Waldomiro Lobo, 177 - Guarani





Centro de Saúde Vila Imperial - R. Guilherme Pinto da Fonseca, 350 - Me. Gertrudes





Centro de Saúde Santos Anjos - R. Miosótis, 15 B - Caiçaras





Veja quais serão os centros de saúde com atendimento de casos leves de pediatria no domingo (de 7h às 19h):





Centro de Saúde São Geraldo - Av. Itaituba, 318 - São Geraldo





Centro de Saúde São Paulo - R. Airuoca, 455 - São Paulo





Centro de Saúde São Francisco - R. Viana do Castelo, 485 - São Francisco





Centro de Saúde Rio Branco - R. Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco

