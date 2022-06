Ex-PM mineiro acusado de mais de 30 mortes é preso no ES

Homem foi preso em São Mateus, no Espírito Santo, pela Polícia Federal (foto: Reprodução/Policia Federal) A Polícia Federal (PF) prendeu um ex-policial militar, de 54 anos, em São Mateus, município do Espírito Santo. O homem era procurado pela Interpol e estava foragido da Justiça de Minas Gerais desde novembro de 2017.









A prisão resultou do trabalho conjunto de policiais federais da Representação Regional Interpol de Minas Gerais, do Setor de Capturas da DIREX/PF e de policiais federais da Delegacia de São Mateus do Espírito Santo.

O preso foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde permanecerá à disposição dos juízes das Comarcas de Governador Valadares e Conselheiro Pena, até que seja determinado sua transferência o para o sistema prisional de Minas Gerais.





O mandado de busca internacional foi feito pela Representação Regional da Interpol em Minas Gerais a pedido do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares.



