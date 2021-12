Ex-policial de Valadares que matou mulher em 2011 é deportado dos EUA

Policiais federais prenderam o ex-policial militar assim que ele desembarcou no Aeroporto de Confins (foto: Imagem ilustrativa - Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um ex-policial militar de Minas Gerais suspeito de assassinar a companheira em 2011 foi, enfim, preso nesta sexta-feira (3/12). O homem de 47 anos, natural de Governador Valadares, fugiu para os Estados Unidos, de onde estava desde a época do crime e foi deportado após pedido da Interpol no estado mineiro. Ele foi detido assim que desembarcou no Aeroporto de Confins.

Segundo a Polícia Federal, o assassinato ocorreu no dia 25 de maio de 2011, em Governador Valadares. "O assassino, munido de arma de fogo e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou dois disparos contra ela", informa a corporação, através de nota.

"Na manhã seguinte e na tentativa de dissimular a autoria do delito, o investigado acionou a Policia Militar, alegando que a vítima teria cometido suicídio durante a noite, sem que ele tivesse percebido", continua a Polícia Federal, que esclarece ainda que o então policial militar manteve um relacionamento amoroso com a vítima por quatro meses.

As investigações provaram que, na verdade, o ex-policial militar havia matado a mulher. Como ele estava desaparecido e a suspeita é de que estaria nos EUA, a representação da Interpol em Minas Gerais solicitou à Justiça "a publicação de difusão vermelha em desfavor do preso", o que ocorreu no dia 6 de novembro de 2019.

"Escoltado por policiais federais americanos em voo fretado proveniente daquele país, o deportado foi preso por Policiais Federais brasileiros assim que desembarcou no Aeroporto Internacional em Confins", afirma a corporação.

Ainda segundo a PF, o ex-policial militar será conduzido para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, onde ficará à disposição da 3ª Vara Criminal de Governador Valadares, e responderá por homicídio qualificado, cuja pena pode chegar a 13 anos de reclusão.