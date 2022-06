Polícia Civil prende suspeito de matar jovem em frente a uma boate

Polícia Civil descobriu o suspeito por assassinato com auxílio de câmeras de segurança da boate e outros imóveis da região (foto: Polícia Civil/Divulgação) A Polícia Civil de Juiz de Fora prendeu um homem suspeito de matar Lucas da Silva Reginaldo, de 21 anos, em frente a uma boate na cidade localizada na Zona da Mata.





Segundo o investigador Anderson Gibi, o assassinato teria ocorrido após uma discussão envolvendo Reginaldo e o sobrinho do suspeito, dentro da casa noturna.



“Na ocasião, o executor pediu ao sobrinho para buscar a arma no carro, e ele usou essa arma para executar o rapaz à queima roupa, do lado de fora da boate”, informou o investigador.





Investigação



Com auxílio de câmeras de segurança da boate e de imóveis da região, a Polícia Civil chegou ao carro utilizado no crime.



“Na quarta-feira, foi deflagrada uma operação que resultou no encontro do veículo e do executor dos disparos contra o jovem, além de um vasto armamento na casa dele”, afirmou o delegado Rodrigo Rolli.



Foram encontradas várias armas na residência do suspeito por assassinato (foto: Polícia Civil/Divulgação) Na casa do suspeito foram encontrados um revólver, uma pistola, uma escopeta e uma metralhadora, além de drogas.



O delegado informou que o sobrinho do suspeito pelo assassinato se apresentou à Polícia Civil e vai prestar depoimento nesta quinta-feira (23/6). "Queremos esclarecer se essas drogas e armas também estão ligadas a ele”, finalizou Rolli.