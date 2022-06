Morre 'Fernandão do Tropeirão', responsável pelos bares do Mineirão

Fernandão do Mineirão morreu aos 67 anos (foto: Mineirão/Reprodução)

Fernando Luiz da Silva, mais conhecido como "Fernandão do Tropeirão", morreu na terça-feira (22/6), aos 67 anos O cozinheiro era o responsável pelos bares do estádio Mineirão, em Belo Horizonte.



Momentos antes do clássico entre Atlético x Flamengo, pela Copa do Brasil o Mineirão prestou condolências à família e amigos por mei das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.





O Mineirão está de luto.



Faleceu nesta quarta-feira, aos 67 anos, Fernando Luiz da Silva, o seu Fernando, responsável por grande parte da operação de bares do Gigante.



Profissional ímpar e querido por todos, Seu Fernando tinha mais de 50 anos de serviços prestados ao Mineirão. pic.twitter.com/Z3WfQ1sZfA %u2014 Estádio Mineirão (@Mineirao) June 22, 2022

Na publicação, o gigante da Pampulha escreve: "Seu Fernando tinha mais de 50 anos de serviços prestados ao Mineirão". Segundo o estádio, Fernandão era responsável por grande parte da coordenação de bares do Gigante de Pampulha.

Frequentadores do Mineirão também comentaram na publicação seus sentimentos.



Eu posso falar desse cara. Há algum tempo tenho sentido a ausência dele. um cara incrível. um carinho com nós, bombeiros civil, fora do normal e sempre nos alimentava depois dos jogos. sempre uma boa resenha. Sr Fernando é um patrimônio do Mineirão. Que Deus conforte a família. %u2014 Elber Almeida (@elberalmeida) June 23, 2022

Fernandão era um cara bacana. Teve bares desde o Mineirão antigo durante 40 anos, apostou até em bares na Arena do Jacaré e estava no Gigante desde a reabertura. Vá em paz! https://t.co/4O1APW9G9h %u2014 rivelle nunes (@rivellenunes) June 22, 2022