20:38 - 09/06/2022 Furto em fazenda deixa prejuízo de meio milhão de reais no Sul de Minas Um ladrão vestido de "astronauta" invadiu um supermercado no bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte. Ele foi flagrado pelas câmeras de monitoramento furtando R$ 104 mil na madrugada de terça para quarta-feira (22/6), após arrombar quatro cofres com ajuda de dois comparsas.Durante o furto, o rapaz percorreu os corredores do supermercado até conseguir desativar o sensor de calor que o comércio possui. De acordo com a Polícia Militar, nove portas, quatro cadeados, quatro cofres e quatro gavetas de caixas foram danificados.





Ainda segundo a PM, há a suspeita de que um dos criminosos tenha entrado no supermercado durante o funcionamento na noite anterior. Eles esperaram o fim do expediente de um posto policial em frente ao local para arrebentar a fechadura do portão e sair com o dinheiro.



Após o furto, o supervisor do supermercado acionou a Polícia Militar, que, chegando ao estabelecimento, encontrou o cadeado destruído e vários sacos de moeda espalhados pelo chão. Os suspeitos fugiram a pé e ainda não foram identificados.