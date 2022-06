Queijo Canastra é considerado o melhor do mundo

Queijo Canastra é reconhecido como melhor do mundo, segundo audiência do site TasteAtlas (foto: Divulgação Emater-MG)

O site, especializado em ingredientes e receitas de todo o mundo, apontou o tradicional queijo mineiro Canastra como o melhor do planeta.

A lista com os 50 melhores queijos, segundo a audiência do site, foi divulgada na última segunda-feira (20/6).

O queijo, que leva o nome da Serra da Canastra, no Sudeste de Minas Gerais, foi mais bem avaliado que queijos famosos como o grana padano, pecorino e gorgonzola.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), que presta serviço para produtores de queijos artesanais mineiros saudou o desempenho do produto.Representante da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra (Aprocam), Higor Douglas de Freitas, disse estar muito feliz com a conquista e que esse é um reconhecimento do trabalho dos produtores em entregar um produto de qualidade e explicou que "o TasteAtlas é como se fosse um guia de viagem semelhante ao nosso Guia Quatro Rodas".O Queijo Minas Artesanal é produzido a partir de leite de vaca cru, ordenhado na mesma propriedade onde fica a queijaria.

A iguaria, além de seu sabor especial, se destaca por ser um dos representantes mais típicos da história mineira, com seu modo de preparo sendo passado entre gerações.

O modo artesanal da fabricação foi registrado como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



O pódio foi completado com os queijos Kalathaki Limnou e Graviera Naxou provenientes da Grécia.