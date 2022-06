Fetram teme colapso do transporte de passageiros

Fetram diz que aumento no preço dos combustíveis pode colapsar transporte público em Minas Gerais (foto: Ramon Lisboa/D.A. Press)

O aumento no preço do diesel pode levar o transporte público de Minas Gerais ao colapso, segundo informou a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de Minas Gerais (Fetram).

O reajuste tarifário, que deveria garantir a compensação dos aumentos dos principais insumos, já foi superado pela alta do combustível.

De outubro de 2021 até está segunda-feira (20/6), a alta acumulada no preço do diesel nas refinarias chegou a 83,33%.

A entidade afirma que os aumentos devem prejudicar ainda mais a categoria, que já está sofrendo com o valor do combustível.



A Fetram afirma que a falta de uma política concreta de preços, visando a estabilidade dos custos dos combustíveis, tende a agravar ainda mais a crise.



A implementação de projetos de leis que criam novas fontes de custeio para o equilíbrio financeiro do sistema de transporte público é uma forma de criar condições para continuar oferecendo o serviço e evitando o colapso do sistema.