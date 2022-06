Video: Organização de ato por Dom e Bruno, em BH, acusa PM de intimidação

Manifestação na Praça 7 pede por justiça a Dom Phillips, Bruno Pereira e outros ambientalistas assassinados (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) O assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira mobiliza diversas manifestações pelo país nesta segunda-feira (20/6). Em Belo Horizonte, o ato é realizado na Praça 7, no Centro da capital, e reúne cerca de 40 pessoas. A organização aponta que policiais militares tentaram intimidar o grupo.









De acordo com o estudo feito pela ONG internacional Global Witness, ressaltado pelos manifestantes, o Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais. Várias organizações, como Greenpeace e Engajamundo, pedem justiça pela dupla e ações para evitar a morte de mais ambientalistas na Amazônia.

Organizações participantes dos atos de hoje no país: Greenpeace; Engajamundo; Subverta; Juntos MG; Juntas MG; Ecoar Juventude ; Minas pelo Futuro; Fridays For Future; Ah, é lixo!; Brigadas Populares; Projeto Pomar BH; ANDES; Movimento Mineiro pelos Direitos Animais; Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena; Articulação de resíduos orgânicos BH; Afronte MG; Boi Rosado Ambiental.





De acordo com Izabella Liberato Lage, ativista da Engajamundo, uma das organizadoras da manifestação, o ato simboliza que, mesmo com a morte dos colegas, a luta que eles defendiam vai continuar.



“Querem silenciar os povos que gritam e clamam pela floresta. Esse ato é uma forma de dizermos que não conseguirão nos calar. Estamos cansados de ver ambientalistas e indígenas assassinados. Mesmo a gente morando no sudeste, estamos ligados com o que está acontecendo no Norte e vamos lutar pela causa da vida indigena”, ressaltou.

Manifestação na Praça 7 nesta segunda-feira (20/6) pede justiça por Dom Phillips e Bruno Pereira (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)





Ela ainda reforçou a importância da mobilização. “Essa manifestação está acontecendo em vários lugares do Brasil e temos medo de que não tenha muito efeito porque sabemos que o governo é parcial. Mas a gente sabe que as manifestações geram mobilização popular. E estamos pressionando os órgãos públicos para tentarem enfrentar o que está acontecendo”, disse.





Além disso, ela apontou que houve tentativa de intimidação da Polícia Militar. “Estamos aqui e policiais militares vieram mostrar arma para nos amedrontar, mas não vão nos parar porque estamos no nosso direito”, afirmou. No mesmo momento que o grupo estava mobilizado na Praça 7, várias viaturas passaram pelo local com sirene ligada circulando em torno do Pirulito.









Na última semana um ato foi realizado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e agora na Praça Sete. Outras mobilizações estão sendo discutidas com outras organizações nacionais.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar, mas não houve resposta até o fechamento da reportagem.





Dom e Bruno

Dom e Bruno desapareceram em 5 de junho , ao passar pela comunidade de São Rafael. De lá, partiram numa embarcação para uma viagem de cerca de duas horas, mas não foram mais vistos.





Na quarta-feira (15/6), o superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Fontes, afirmou que Amarildo da Costa Oliveira confessou ter assassinado Bruno e Dom. Restos mortais foram encontrados enterrados no local indicado pelo suspeito e chegaram a Brasília na noite dessa sexta-feira (17/6). O exame de arcada dentária confirmou a compatibilidade de parte do material com o jornalista britânico.





As vítimas foram mortas a tiros e tiveram seus corpos esquartejados e enterrados.