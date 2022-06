Cão derruba homem, que vai parar em UPA de São Lourenço

Vítima atropelada por cachorro teve de ser imobilizada ao ser socorrida pelos bombeiros (foto: CBMMG)

Um acidente inusitado foi registrado na cidade de São Lourenço, no sul do estado.Um homem caminhava tranquilamente por uma rua, quando foi derrubado por um cão, bateu com a cabeça no chão e sofreu um corte profundo na parte frontal da cabeça.

O acidente aconteceu na Praça Dr. Ismael de Souza, no Bairro Estação. Transeuntes prestaram os primeiros socorros, ao ver o homem caído no chão da praça.A vítima estava desnorteada e sangrando.

Segundo soldados do Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, o homem foi colocado numa maca e teve de ser imobilizado, tendo sido levado para a UPA de São Lourenço.

O fato ocorreu por volta de 9h deste sábado (18/6). O animal não foi encontrado.