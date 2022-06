Caminhão desgovernado bate em ao menos 10 veículos na Grande BH

Um caminhão desgovernado atingiu cerca de dez veículos, lojas e casas na Rua do Comércio, no Centro de Santa Luzia, Grande BH, na noite desta sexta-feira (17/6). A Polícia Militar informou que, aparentemente, ninguém ficou ferido no acidente."Ele começou a estourar a mureta da ponte. Passei bem do lado, quando os estilhaços de pedra atingiram meu carro. O caminhão derrubou o poste. A placa e a pista ficaram obstruídas", disse uma moradora."Cheguei na polícia e já havia mais de 10 ocorrências. Depois que saí, havia carros batidos na Rua do Comércio e na rua de baixo. No estacionamento do Supermercados BH também tinham carros batidos", relatou a moradora.Os militares disseram que o motorista do caminhão estava confuso e, por hora, não conseguiu dar detalhes sobre como o acidente ocorreu. Não foi descartada a possibilidade de que ele tenha tido um surto.Parte da carga levada pelo caminhão acabou tombando na via durante o acidente. A polícia segue apurando o que causou a batida.

A Polícia Militar informou que, aparentemente, ninguém ficou ferido no acidente (foto: Reprodução)